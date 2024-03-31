Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Московский зоопарк с 1 апреля перейдет на весенний режим работы, посетить его можно с 09:00 до 20:00, кассы будут закрываться в 19:00. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Изменения связаны с увеличением длины светового дня. С приходом тепла у посетителей появляется больше возможностей осмотреть обе территории и заглянуть ко всем обитателям зоопарка.

"На старой территории гости могут увидеть больших панд, в том числе малышку Катюшу, манула и других кошачьих: рысей, леопарда и пуму, а также многих пернатых в павильоне "Дом птиц". В этой части зоопарка находится самый современный в России павильон для ластоногих животных, открытый в 2022 году", – говорится в сообщении.

Кроме того, в зоосаде можно посетить экспозицию "Турья горка", где содержатся голубые бараны, винторогие козлы и дагестанские туры. Рядом расположен "Полярный мир", там обитает белый медведь Айка.

Животные зоопарка с приходом весны начинают себя вести более активно. Кустарниковые собаки каждый день гуляют по вольеру всем большим семейством. Укрытия покидают в том числе красные волки, гиены, пума и леопард. У гостей есть возможность заглянуть и внутрь павильона "Фауна Китая", где живут мама Диндин с малышкой Катюшей.

С 15 апреля в зоопарке заработают три дополнительных входа по адресам Большая Грузинская улица, дом 1, строение 103, Большая Грузинская улица, дом 10, строение 5 и улица Красная Пресня, дом 4. Они будут работать с 09:00 до 18:00.

С 1 по 7 апреля в Московском зоопарке пройдет традиционная "Пернатая неделя". В это время гости смогут посетить мероприятия, посвященные птицам. В зоопарке организуют экскурсии, викторины, а также квест с заданиями и вопросами разной степени сложности.