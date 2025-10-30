Благотворительный проект "Пушистый марафон" стартовал в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ТиНАО начался благотворительный проект "Пушистый марафон". Об этом сообщила пресс-служба префектуры округа.

Благодаря этому проекту горожане смогут помочь кошкам и собакам, которые находятся в приюте. Для этого были организованы боксы, оборудованные в домах культуры "Звездный", "Коммунарка" и "Дружба", во Дворцах культуры "Московский" и "Щербинка", в клубе "Лотос", в центре "МОСТ" и в совете ветеранов района Бекасово.

В частности, до конца ноября москвичи могут принести в боксы лечебное питание, наполнители, игрушки, пеленки, капли от клещей и блох, ошейники и шлейки для собак средних пород.

Помимо этого, представители молодежных палат ТиНАО собираются организовать сразу несколько образовательных встреч с детьми. Активисты объяснят им, как помочь животным пережить зиму и как забрать питомца домой.

"С наступлением холодов такая помощь особенно важна", – отметила лидер молодежной палаты Краснопахорского района Милена Касьянова.

Кроме того, москвичи активно помогают бездомным животным, оставленным жителями приграничных регионов. В частности, 31 октября из Подмосковья в Белгородскую область будет оправлено свыше 18 тонн зоологических товаров. В состав груза войдут упаковки с сухим и влажным кормом, коробки с рисом, гречкой и пшеном.

