Мопсов из тайм-кафе вернули владельцу после ветеринарного осмотра

Полицейские провели проверку в тайм-кафе "Мопс Тайм" после жалобы на плохие условия содержания собак. Об этом сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах столицы.
По данным правоохранителей, 29 января в ОВД "Тимирязевский" обратилась москвичка, заявившая, что в кафе на Дмитровском шоссе жестоко обращаются с семью мопсами: не выгуливают, не заботятся должным образом. Она попросила полицию изъять собак.
В ходе полицейской проверки мопсов осмотрел ветеринар. По его словам, животные здоровы и опасаться за них не стоит. После осмотра собачек вернули владельцу кафе.
Ранее зоозащитники забили тревогу, так как на видео из соцсетей живущие в кафе мопсы выглядели истощенными. Активистов посетили "Мопс Тайм" вместе с полицейскими.
В конце прошлого года Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными. Он запрещает пропаганду жестокого обращения с питомцами и регламентирует условия их содержания. Под запрет также попали бои с участием животных, контактные зоопарки и содержание зверей в барах и ресторанах.
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