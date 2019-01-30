Мопсов из тайм-кафе вернули владельцу после ветеринарного осмотра

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Полицейские провели проверку в тайм-кафе "Мопс Тайм" после жалобы на плохие условия содержания собак. Об этом сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах столицы.

По данным правоохранителей, 29 января в ОВД "Тимирязевский" обратилась москвичка, заявившая, что в кафе на Дмитровском шоссе жестоко обращаются с семью мопсами: не выгуливают, не заботятся должным образом. Она попросила полицию изъять собак.

В ходе полицейской проверки мопсов осмотрел ветеринар. По его словам, животные здоровы и опасаться за них не стоит. После осмотра собачек вернули владельцу кафе.

Ранее зоозащитники забили тревогу, так как на видео из соцсетей живущие в кафе мопсы выглядели истощенными. Активистов посетили "Мопс Тайм" вместе с полицейскими.

В конце прошлого года Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными. Он запрещает пропаганду жестокого обращения с питомцами и регламентирует условия их содержания. Под запрет также попали бои с участием животных, контактные зоопарки и содержание зверей в барах и ресторанах.