Зоозащитники нашли столичное тайм-кафе с истощенными мопсами

Зоозащитники спасают мопсов из столичного тайм-кафе
Спасти мопсов, живущих в столичном тайм-кафе, решили зоозащитники. Они пришли в заведение вместе с полицией, сообщает телеканал Москва 24.
Любители животных забили тревогу, увидев ролики в соцсетях. На кадрах собаки выглядели истощенными. В кафе активистов встретила сотрудница, которая до последнего пыталась держать оборону. "Я здесь нахожусь 24 практически на семь. Знаю каждую собачку, как она живет, как она кушает и как она в туалет ходит", – утверждала женщина.
Добравшись до псов зоозащитники отметили, что они ведут себя так, словно хотят спать, что нехарактерно для породы. "Эта собака замученная, видно, что ее гладили тысячи рук, и она очень устала", – подчеркнули активисты.
Вероятней всего, собак купили по объявлению в интернете перед открытием кафе. В итоге посетители, по утверждению зоозащитников, делают животными, что хотят. Некоторых даже роняют с высоты человеческого роста, так как не все умеют правильно держать мопсов.
С появлением хозяина заведения и юриста выяснилось, что ни одна из собак не чипирована. А ведь электронная идентификация позволяет ветеринарам получить всю информацию о животном, просмотреть историю его болезни.
Документы на животных, предъявленные сотрудниками, тоже не устроили зоозащитников. Такие легко приобрести в Сети. Плюс ко всему у одной из собак сломана лапа, а некоторые мопсы ходят с трудом.
Активисты написали заявление в полицию. Они планировали забрать животных и раздать их в добрые руки. Однако пока псы остались в кафе. Теперь зоозащитникам придется судиться и добиваться ветеринарной экспертизы.
В конце 2018 года Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными. Документ запрещает пропаганду жестокого обращения с питомцами и регламентирует условия их содержания.
Помимо этого, закон вводит запрет на бои с участием животных, контактные зоопарки и содержание зверей в барах и ресторанах.
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