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03:16

Стадо моржей "станцевало" под игру русского баяниста в Арктике

животные экология

03:16

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Фото: YouTube/ParaWorldAerial

Мужчина на парусной яхте в Арктике сыграл для стада моржей на баяне, сообщает RT.

Видео было снято у берегов национального парка "Русская Арктика" архипелага Новая Земля. Мужчина исполнил вальс из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь".

Мелодия заинтересовала животных, которые собрались на своеобразный "танец" около борта судна. Когда "концерт" закончился, млекопитающие уплыли.


Ранее жители Челябинска сумели изловить таинственного зверя, который держал в страхе целый поселок и воровал картошку.

Крупный грызун попал в капкан, когда в очередной раз пришел за чужим урожаем. Воришкой оказался огромный лесной хомяк, карбыш.

На Урале поймали зверя, который ел картошку и бросался на людей

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животные экология

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