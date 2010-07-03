Стадо моржей "станцевало" под игру русского баяниста в Арктике

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Мужчина на парусной яхте в Арктике сыграл для стада моржей на баяне, сообщает RT.

Видео было снято у берегов национального парка "Русская Арктика" архипелага Новая Земля. Мужчина исполнил вальс из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь".

Мелодия заинтересовала животных, которые собрались на своеобразный "танец" около борта судна. Когда "концерт" закончился, млекопитающие уплыли.



Ранее жители Челябинска сумели изловить таинственного зверя, который держал в страхе целый поселок и воровал картошку.

Крупный грызун попал в капкан, когда в очередной раз пришел за чужим урожаем. Воришкой оказался огромный лесной хомяк, карбыш.