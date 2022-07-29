Москва онлайн покажет экскурсию по павильону "Ластоногие" в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

1 августа зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по новому павильону "Ластоногие" в Московском зоопарке.

Павильон рассчитан на 36 особей морских млекопитающих. Сейчас в нем живут сивучи, моржи, морские котики и другие морские обитатели. Увидеть животных можно как с верхнего яруса, так и через иллюминаторы со стороны улицы.

Смотрите прямую трансляцию 1 августа в 10:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.