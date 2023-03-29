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Медведи Московского зоопарка вышли после пробуждения в уличный вольер. Прямой эфир


Медведи Московского зоопарка вышли в уличный вольер после пробуждения.

Генеральный директор зоосада Светлана Акулова расскажет о здоровье бурой медведицы Розы и гималайского медведя Аладдина.

Роза и Аладдин – одни из старейших жителей зоопарка. Розе – 30 лет, а Алладину – 28. Прошедшая зима для медведей выдалась беспокойной, так как они несколько раз просыпались. Зоологам в это время приходилось их подкармливать.

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