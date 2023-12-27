27 декабря, 10:23Общество
Редкого водяного оленя заметили во Владивостоке
Фото: телеграм-канал "Земля леопарда" – дирекция заповедников"
Редкого водяного оленя увидели в центре Владивостока. Об этом сообщается в телеграм-канале РИА Новости.
По словам ученых, это первый в истории случай, когда животное удалось заснять в крупном городе России. При этом впервые в стране его заметили четыре года назад.
Отмечается, что ранее он жил на границе КНДР и Китая. Водяной олень начал переселяться на север, скорее всего, из-за изменения климата.
Между тем в конце ноября на зимнюю подкормку в национальном парке "Лосиный остров" пришли свыше 60 пятнистых оленей. В парке пояснили, что оленям становится все труднее добывать себе еду из-за снегопада.
До этого в США олень-вапити проник на задний двор дома и затоптал его жительницу недалеко от города Кингман. По словам специалистов, дикие животные, которых подкармливают, перестают опасаться людей. Это может спровоцировать их визиты в частную собственность.
Лоси и олени в столичных лесопарках стали чаще выходить к людям в поисках еды
Читайте также