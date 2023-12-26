В Астраханской области разрешили усыплять бродячих собак

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В Астраханской области разрешили усыплять нежизнеспособных и социально опасных животных. Об этом сообщается на сайте парламента региона.

Авторами инициативы являются местные депутаты Евгений Дунаев и Владислав Коняев. Из документа следует, что бездомных и агрессивных собак будут держать в пунктах временного содержания до 15 дней. После этого, в случае отсутствия нового хозяина, их будут усыплять гуманными методами.

"Таким образом, собака не будет страдать, поэтому речи о жестоком обращении с животным не может быть. Похожие законы уже приняты в некоторых регионах России", – заявил Дунаев.

Вопросами освидетельствования животных будет заниматься служба ветеринарии, а отловом собак по заявкам граждан – "Чистый город". Организовать места временного содержания готовы приюты, уточнили в администрации. Закон вступит в силу 1 января 2024 года.

По данным регионального парламента, в 2021 году от укусов собак пострадали 3 620 человек, 1 300 из них – дети. В 2022-м травмы от животных получили 4 813 человек, в том числе 1 400 детей. Жители области, помимо прочего, собрали 2 тысячи подписей в поддержку инициативы.

Ранее юрист Светлана Зиберт назвала законы об эвтаназии бездомных животных недееспособными, отметив, что для решения этого вопроса следует дополнительно работать с людьми. По ее словам, такой способ нельзя считать гуманным, так как в действительности процедура эвтаназии бывает жестокой.

До этого разрешающий усыплять бездомных и агрессивных животных закон приняли власти Республики Алтай. Решение было одобрено в целях обеспечения безопасности населения региона, где с 2020 года от укусов собак пострадали более 2 тысяч человек.

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