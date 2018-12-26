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09:32

Привезенным в столицу слонятам из Мьянмы предстоит изменить рацион

животные

09:32

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Три слоненка, которых привезли из Мьянмы в "Уголок дедушки Дурова", чувствуют себя хорошо и привыкают к новому рациону. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу театра.

"Однако, конечно, еще примерно месяц им потребуется на адаптацию после перелета. Некоторые изменения произойдут у них и в рационе питания. Мы осторожно будем их приучать к вещам, которые у нас более доступны. Например, к морковке и к сахару, которые являются вообще-то для слонов лакомством", – сказали в пресс-службе.

В театре "Уголок дедушки Дурова" отметили, что в Мьянме слонята привыкли к сахарному тростнику и местным фруктам.

Слонят доставили в Москву для "Уголка дедушки Дурова" 22 декабря. Их подарили власти Мьянмы в знак дружбы и в честь 70-летия установления дипломатических отношений между странами.

Ранее сообщалось, что 26 декабря стартует конкурс на выбор имен для слонят. Предлагать клички для животных смогут зрители и поклонники театра, однако решающее слово будет за работниками театра.

животные

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