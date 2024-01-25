Потерявшегося на железнодорожной станции тойтерьера Арчи нашли в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Тойтерьера Арчи, который потерялся на железнодорожной станции в Подмосковье, нашли под Чеховым, а хозяин пса, как сообщает телеканал "360", уже в пути и скоро встретится со своим питомцем.

"Еще вчера было ясно, что без пяти минут найден", – заявил тот.

Уточняется, что собака находится у местных жителей в деревне Сандарово городского округа Чехов.



Ранее мужчина рассказывал, что он ехал в электричке до Чехова вместе с Арчи. По данным ЦППК, 16 января мужчина вышел на станции Красный Строитель вместе с питомцем. Хозяин был в состоянии алкогольного опьянения и провоцировал пассажиров на конфликт, уточнили в компании.

Пес был без поводка, поэтому Арчи незаметно вернулся в поезд, пока его хозяин остался на платформе. Животное покинуло поезд самостоятельно уже на станции Чехов.

По словам владельца, на станции Чехов подошла электричка на Москву. Кто-то узнал, что на Столбовой ищут собаку по кличке Арчи, поэтому позвали ее и отвезли на ту станцию. Однако, уточнил мужчина, когда пса высадили, его там уже не было.

После этого собака бегала по платформе, но на нее обратила внимание супружеская пара, рассказал хозяин животного. Однако муж не разрешил жене взять собаку. Позже Арчи заметил молодой человек, который встречал на платформе свою девушку. По словам владельца, именно эта пара забрала собаку к себе.

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