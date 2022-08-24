Замеченный в Подмосковье фламинго не выживет на воле – орнитолог

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Фламинго, которого обнаружили в Подмосковье, не сможет выжить самостоятельно, поэтому его необходимо поймать и передать специалистам. Такое мнение в беседе с Агентством "Москва" озвучил руководитель орнитария в парке "Сокольники" Вадим Мишин.

Розового фламинго заметили накануне в Солнечногорском районе Московской области. Он появился на водоеме в деревне Савельево. При этом птица больше похожа на цаплю, но на ее крыльях можно увидеть розовые отметины.

"Надо сказать, что погода, которая сейчас у нас стоит, безусловно, создает ему пока что комфортные условия – жара, теплая водичка. Но он не сможет жить тут как в естественных условиях – это совершенно точно, зимой он просто погибнет", – объяснил орнитолог.

По его словам, в подмосковных водоемах отсутствует необходимая кормовая база – фламинго питаются в основном ракообразными, а эта птица сможет найти разве что личинок и беспозвоночных. Также Мишин предположил, что этот фламинго мог улететь из одного из частных зоопарков.

