Законопроект об изъятии домашних животных коллекторами внесут в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Законопроект о запрете изымать домашних животных у заемщиков планируют внести в Госдуму в сентябре 2019 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова.

По словам депутата, коллекторы и заемщики зачастую отбирают домашних животных у должников, чтобы оказать на них психологическое давление. Он выразил мнение, что подобные действия могут спровоцировать различные травмы у заемщика, в том числе привести к смертельным случаям.

Аксаков отметил, что законопроект предполагает исключение домашних животных из списка объектов, на которых можно обращать взыскание.

В настоящее время по действующему Гражданскому кодексу домашнее животное является имуществом. В связи с этим его возможно изъять в качестве расплаты за задолженность.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о снижении возраста привлечения к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными с 16 до 14 лет. Авторы инициативы предлагают дополнить перечень преступлений, которые могут повлечь за собой уголовное наказание для лиц, достигших 14 лет, пунктом "жестокое обращение с животными".

