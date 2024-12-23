Орнитологи заметили зимующих в Москве больших белых цапель

Фото: телеграм-канал "К лесу передом"

Две большие белые цапли остались зимовать в Москве. Орнитологи заметили их в природно-историческом парке "Москворецкий", рассказали представители сообщества идейных экологов департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Специалистам удалось заснять птиц в полете, когда на них нападала стая из 50 ворон. Однако навредить цаплям они не смогли.

Как правило, большие белые цапли не остаются в Москве на зиму, предпочитая более южные территории. Однако известны и обратные случаи. Нельзя однозначно сказать, будут ли конкретно эти особи зимовать в столице, подчеркнули специалисты. При этом подобная вероятность сохраняется.

Если они все же останутся в городе, то, скорее всего, выберут место ниже по течению Москвы-реки. Это связано с тем, что там вода не покрывается льдом, что даст птицам возможность свободно добывать рыбу, лягушек и раков, пояснили эксперты.

Большие белые цапли стали привычным видом перелетных птиц в Московском регионе сравнительно недавно. Вероятнее всего, это произошло в результате их расселения с юга Европейской части России.

Несмотря на то, что Москва не похожа на привычную цаплям местность, наблюдения подтверждают, что природные территории столицы становятся для них подходящим местом на период зимовки. В прошлый раз они оставались в городе на зиму в 2022 году. Тогда они выбрали для себя территорию природно-исторического парка "Битцевский лес".

При этом важно различать белых и серых цапель. Их основным отличием является соответствующий названиям цвет оперения. Однако по размерам птицы практически одинаковы, уточнили специалисты.

В отличие от больших белых цапель, их серые сородичи встречаются на территории Москвы в любое время года. Это связано с тем, что в столице для них есть достаточная кормовая база.

Ранее москвичи заметили норку на береге реки Яузы. Животное появлялось в Свиблове, в Лосиноостровском и в Медведкове. Горожане часто фотографировали ее, а некоторым норка даже позировала.

Комментируя сообщения о ней, в департаменте природопользования и охраны окружающей среды столицы подчеркнули, что такие животные, как норки, никак не мешают людям. Там напомнили, что в основном эти зверьки ведут ночной образ жизни, а также обратили внимание, что человек не входит в их кормовую базу.