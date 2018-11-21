Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском зоопарке родился детеныш редкой равнинной гориллы. Новорожденной самке пока не выбрали имя. Об этом рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

"Рождение детеныша равнинной гориллы – большое и очень важное событие не только для нашего зоопарка, но и для международного зоопаркового сообщества. Данный вид занесен в Международную Красную книгу как находящийся на грани исчезновения. Создание резервной и генетически разнообразной популяции в условиях зоопарков поможет спасти этих уникальных приматов от вымирания", – сказала она.

Сейчас маленькой горилле всего несколько недель. Ее рост составляет 40 сантиметров, а вес – полтора килограмма. Посетители зоопарка уже сейчас могут наблюдать за буднями новорожденной гориллы и ее семьи.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на Акулову, в настоящий момент группа равнинных горилл в Московском зоопарке насчитывает восемь особей. Самые главные среди них – 20-летний самец Визури и 23-летняя самка Кира (мать новорожденной гориллы).

В сентябре 2018 года в Московском зоопарке родился седьмой капуцин плакса. Этот вид обезьян считается уязвимым видом и занесен в Международную Красную книгу. Обезьяны родом из тропических лесов Южной Америки, где их численность ежегодно сокращается из-за вырубки лесов и браконьерства.

В Московском зоопарке капуцины появились в 2000 году. В скором времени зоологам создать оптимальные условия для их размножения, поэтому понемногу семейство капуцинов становится все более многочисленным.

Чуть ранее в зоосаде поселился поселился детеныш борнейского орангутана. Матику появился на свет в Новосибирском зоопарке. Его мать по имени Мишель привезли туда из столицы в прошлом году. Во время родов малыш получил травму головы, и врачи нескольких дней боролись за его жизнь. После операции и реабилитации мать Матику не проявила к нему интереса, так как ее разлучили с детенышем сразу после рождения.

По словам директора зоопарка, для правильного развития "человекообразные обезьяны должны жить в семейной группе", а не воспитываться человеком. По этой причине координатор Европейской программы по сохранению орангутанов решил передать Матику в столичный зоопарк, где живет его бабушка Личана (Личи).

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