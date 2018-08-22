Детеныш борнейского орангутана поселился в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Московском зоопарке поселился детеныш борнейского орангутана. Уже скоро гости зоосада смогут увидеть четырехмесячного малыша по кличке Матику в "Доме обезьян", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как пояснили специалисты, Матику появился на свет в Новосибирском зоопарке. Его мать по имени Мишель привезли туда из столицы в прошлом году. Во время родов малыш получил травму головы, и врачи нескольких дней боролись за его жизнь. После операции и реабилитации мать Матику не проявила к нему интереса, так как ее разлучили с детенышем сразу после рождения.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
По словам директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, для правильного развития "человекообразные обезьяны, должны жить в семейной группе", а не воспитываться человеком. По этой причине координатор Европейской программы по сохранению орангутанов решил передать Матику в столичный зоопарк, где живет его бабушка Личана (Личи), добавила Акулова.
"Мы надеемся, что Личи примет его как собственного детеныша", − подчеркнула она. Директор зоосада также рассказала, что детеныш хорошо перенес перелет и сейчас постепенно привыкает к жизни на новом месте. "С каждым днем он становится все более смелым и общительным", − отметила Акулова.
Калимантанский, или борнейский, орангутан относится к крупным человекообразным обезьянам. В природе он водится только на острове Калимантан (Борнео), разделенном между Индонезией, Малайзией и Брунеем. Взрослые самцы могут достигать 1,5 м метра в высоту, а их вес составляет около 90 килограммов. По словам специалистов, борнейский орангутан занесен в Международную красную книгу, так как существует критическая угроза его исчезновения.
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