Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта, 14:59

События

Москва онлайн покажет маленькую панду Катюшу

21 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за пандой Катюшей, которая обитает в столичном зоопарке. Сотрудник зоосада расскажет, как развивается малышка, какие лакомства предпочитает, какие у нее отношения с родителями.

Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. С тех пор за малюткой наблюдает вся страна. В конце февраля Катюше исполнилось шесть месяцев и она получила в подарок морковку. В большой вольер Катюшу выпустили в начале марта. Теперь увидеть семью панд может любой желающий в павильоне "Фауна Китая".

Смотрите прямую трансляцию 21 марта в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Читайте также


животныеМосква онлайн
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика