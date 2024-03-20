Москва онлайн покажет маленькую панду Катюшу

21 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за пандой Катюшей, которая обитает в столичном зоопарке. Сотрудник зоосада расскажет, как развивается малышка, какие лакомства предпочитает, какие у нее отношения с родителями.

Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. С тех пор за малюткой наблюдает вся страна. В конце февраля Катюше исполнилось шесть месяцев и она получила в подарок морковку. В большой вольер Катюшу выпустили в начале марта. Теперь увидеть семью панд может любой желающий в павильоне "Фауна Китая".

Смотрите прямую трансляцию 21 марта в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.