Фото: vk.com/moscow_zoo

Снежный барс Аннет умерла в Московском зоопарке. Об этом говорится на официальной странице зоопарка в социальной сети "ВКонтакте".

"8 января не стало нашей Аннет, красавицы – снежного барса. Она отошла спокойно, во сне. Дали о себе знать почтенные 18 лет – в 1,5 раза дольше природной жизни. Надеемся, что нам удалось обеспечить Аннет комфортную, безопасную и интересную жизнь", – говорится в сообщении.

Сотрудники зоопарка рассказали, что Аннет чувствовала у них себя хорошо и уверенно, осваивая с легкостью новые территории. Они напомнили, что она была матерью шести барсов, за которыми трепетно следила и ухаживала, а также могла доверить проверенным сотрудникам.

"В почтенные годы Аннет не давала спуску киперам, которые точно знали ее вкусы – и неукоснительно их соблюдали. К примеру, она никогда не выходила в нерасчищенный вольер. Для Аннет зима всегда должна была приходить по графику, а дорожки – быть ровными и удобными", – добавили сотрудники.

Ранее сообщалось, что еноты в Московском зоопарке впали в спячку. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что особенностью енотов является то, что они засыпают коллективно. Предположительно, они проснутся в апреле.