Скончался "самый милый в мире пес"

Померанский шпиц Бу, ставший одной из самых популярных собак в Сети, умер в возрасте 12 лет. Об этом написала в Facebook его хозяйка Ирэн Ан.

В сообщении сказано, что шпиц умер во сне и "покинул нас вслед за своим лучшим другом Бадди". Также Ан выразила уверенность, что на "на радуге первым встретит Бу Бадди".

Бу родился в 2006 году. Популярность к псу пришла после того, как Ан завела ему страницу в Facebook, а в 2010 году певица Kesha дала ссылку на страницу Бу у себя в Twitter. Сейчас на страницу "самого милого в мире пса" подписано 16 миллионов человек.

Старший брат и друга Бу – шпиц Бадди – умер в сентябре 2017 года. После его смерти у Бу начались проблемы с сердцем.