Сбежавший в аэропорту под Ярославлем кот вернулся спустя пять месяцев

Фото: телеграм канал Hue
Сбежавший в конце августа из переноски в аэропорту Туношна в Ярославской области кот Кузя нашелся спустя пять месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.
В августе прошлого года хозяин кота Владислав рассказал, что при посадке на рейс до Санкт-Петербурга представитель компании в аэропорту Туношна запретила брать в салон переноску с котом и унесла ее в багажное отделение, откуда животное сбежало.
Владислав вместе со своей подругой Анастасией искали питомца при участии сотрудников аэропорта, однако поиски оказались безрезультатными. Но спустя пять месяцев кота обнаружил сотрудник аэропорта на крыше беседки своего дома.
"Видимо, из-за морозов он решил пойти к людям. Бабушка Анастасии уже съездила, забрала его, он ждет, когда Анастасия за ним приедет. Мы в шоке и безумно рады, что Кузя нашелся целым и невредимым", – рассказал Владислав.
В конце декабря прошлого года в столице заработал сервис по поиску домашних животных. Теперь объявление о найденном животном можно разместить на портале mos.ru, чтобы хозяин смог его найти.
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