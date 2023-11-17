В Бурятии разрешили эвтаназию безнадзорных животных в ряде случаев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Бурятии приняли закон, разрешающий в ряде случаев эвтаназию бездомных животных, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, отловленное животное без идентификационного жетона или чипа будут помещать в пункты временного содержания. В течение 30 дней ему будут искать владельцев.

При наличии жетона или чипа после трех дней в пункте временного содержания собаку отправят в приют на 60 дней, чтобы найти прежних или новых хозяев. Приюты вправе содержать безнадзорных животных без ограничений по времени за счет собственных средств.

В пояснительной записке говорится, что умерщвление беспризорных животных разрешено, поскольку действующая сейчас система отлова, стерилизации и вакцинации животного "имеет целый ряд недостатков и требует значительных материальных затрат".

Ранее власти Валлонского региона в Бельгии разрешили захоранивать людей вместе с их домашними питомцами. Власти разъяснили, что, если хозяин желает быть похороненным вместе со своим животным, нужно соблюсти главное правило – животное должно умереть до ухода из жизни самого хозяина.

Таким образом, несмотря на фактическое узаконивание такой практики, эвтаназия животного после смерти человека официально не разрешается, уточнили в сообщении. Погребение усопшего и праха животного должны осуществляется одновременно.

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