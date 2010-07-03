В Сахаре нашли самых быстрых в мире муравьев

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Ученые обнаружили самых быстрых в мире муравьев, которые обитают в песчаных дюнах Северной Сахары. Об этом сообщает "Мир 24".

Как выяснили исследователи, муравьи вида Cataglyphis bombycina, или "сахарские серебряные", способны передвигаться со скоростью около 1 метра в секунду.

Наблюдения показали, что насекомые буквально взлетали над поверхностью на бегу, одновременно поднимая все шесть ног. В результате они всего за секунду преодолевают расстояние, которое превышает длину их тела в 108 раз. По словам ученых, если бы человек мог передвигаться так же, он бы развивал скорость до 800 километров в час.

Биологи полагают, что сахарские муравьи научились развивать такую скорость по определенной причине. Они напомнили, что большинство обитателей пустыни активны именно в ночное время. Однако Cataglyphis bombycina, напротив, занимаются поисками пищи в самый разгар дня.

Днем воздух в Сахаре разогревается примерно до +60 градусов. Хотя серебристое тело муравьев отражает солнечные лучи, им приходится перемещаться по раскаленному песку очень быстро, чтобы успеть поесть и вернуться в укрытие, пока солнце их не испепелило.

Ученые также обратили внимание на то, что сахарские муравьи прекрасно умеют синхронизировать движения всех шести ног. Благодаря этому во время бега каждая их конечность касается земли всего на семь миллисекунд. По мнению исследователей, изучение Cataglyphis bombycina может подсказать новые идеи для компактных мобильных роботов.

Ранее специалисты столичного комитета ветеринарии посоветовали россиянам заводить муравьиные фермы или аквариумных рыбок, чтобы справиться со стрессом. По словам экспертов, наблюдать за муравьями очень интересно, ведь у этих насекомых есть свои "классы" и сложно устроенная социальная жизнь. Они занимаются уборкой, сбором припасов и выращиванием молодняка. Так люди смогут отвлечься от собственных проблем и успокоиться.