Баженов: животные не должны страдать из-за безответственности хозяев

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Автор и ведущий телепрограмм о природе Тимофей Баженов призвал владельцев экзотических животных не заниматься их перепродажей, а отдавать в зоопарки, ветеринарные или реабилитационные клиники.
"Любители экзотики массово покупали себе на потеху кобр, обезьянок, пауков, некоторые умудрялись даже заводить крокодилов. Всем им сложно выживать в условиях типичной московской квартиры или дачи. Такие владельцы не понимают, что причиняют своим питомцам боль", – сказал тележурналист.
Он подчеркнул, что для комфортного существования редких видов их представителям нужны особые условия. Это уникальная обстановка, сложный рацион, температурный режим и постоянный ветеринарный осмотр.
Журналист напомнил, что по закону за нарушение требований к содержанию питомцев россиянам грозит административная или уголовная ответственность. Он призвал не продавать экзотических животных, а сдавать их в зоопарки или другие места, где о них смогут позаботиться.
Баженов отметил, что ведет программы о природе на протяжении многих лет и с большим уважением относится к животному и растительному миру каждого региона.
"Считаю, что "выдирание" животных из их привычной сферы обитания становится настоящим издевательством, которое обязательно надо пресекать", – заключил тележурналист.
Закон "Об ответственном обращении с животными" запрещает содержать дома около 100 биологических видов. Полный перечень рыб, птиц, земноводных и пресмыкающихся уже обнародован в Сети.
В Госдуме ранее заявили о росте продаж экзотических питомцев после вступления в силу закона об ответственном обращении с животными.
Специалисты центра реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы приняли в июле 28 новых постояльцев. Сейчас там содержатся 549 животных, среди которых есть представители краснокнижных видов.
В числе новых обитателей – несколько хищных птиц, два ворона, крокодил, три экзотические змеи, енот-полоскун и два питона. Уточняется, что животные попадают в данный центр, когда от них отказались или выбросили владельцы, а также при изъятии из незаконного оборота. Некоторым из них спасли жизнь, избавив от жестокого обращения.
Сообщить о диких животных и птицах, которым нужна помощь, можно на горячую линию единой справочной службы: +7 (495) 777-77-77.
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