Баженов: животные не должны страдать из-за безответственности хозяев

Фото: Максим Манюров

Автор и ведущий телепрограмм о природе Тимофей Баженов призвал владельцев экзотических животных не заниматься их перепродажей, а отдавать в зоопарки, ветеринарные или реабилитационные клиники.

"Любители экзотики массово покупали себе на потеху кобр, обезьянок, пауков, некоторые умудрялись даже заводить крокодилов. Всем им сложно выживать в условиях типичной московской квартиры или дачи. Такие владельцы не понимают, что причиняют своим питомцам боль", – сказал тележурналист.

Он подчеркнул, что для комфортного существования редких видов их представителям нужны особые условия. Это уникальная обстановка, сложный рацион, температурный режим и постоянный ветеринарный осмотр.

Журналист напомнил, что по закону за нарушение требований к содержанию питомцев россиянам грозит административная или уголовная ответственность. Он призвал не продавать экзотических животных, а сдавать их в зоопарки или другие места, где о них смогут позаботиться.

Баженов отметил, что ведет программы о природе на протяжении многих лет и с большим уважением относится к животному и растительному миру каждого региона.

"Считаю, что "выдирание" животных из их привычной сферы обитания становится настоящим издевательством, которое обязательно надо пресекать", – заключил тележурналист.

Закон "Об ответственном обращении с животными" запрещает содержать дома около 100 биологических видов. Полный перечень рыб, птиц, земноводных и пресмыкающихся уже обнародован в Сети.

В Госдуме ранее заявили о росте продаж экзотических питомцев после вступления в силу закона об ответственном обращении с животными.

Специалисты центра реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы приняли в июле 28 новых постояльцев. Сейчас там содержатся 549 животных, среди которых есть представители краснокнижных видов.

В числе новых обитателей – несколько хищных птиц, два ворона, крокодил, три экзотические змеи, енот-полоскун и два питона. Уточняется, что животные попадают в данный центр, когда от них отказались или выбросили владельцы, а также при изъятии из незаконного оборота. Некоторым из них спасли жизнь, избавив от жестокого обращения.

Сообщить о диких животных и птицах, которым нужна помощь, можно на горячую линию единой справочной службы: +7 (495) 777-77-77.