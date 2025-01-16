Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

В Улан-Удэ служебная собака нашла истощенную кошку в вагоне с углем. Об этом сообщила пресс-служба РЖД в своем телеграм-канале.

Железнодорожники выявили подозрительный рюкзак в одном из вагонов с углем при помощи автоматической системы осмотра подвижного состава. Вагон отцепили от поезда, на место прибыли кинологи.

Следов взрывчатки служебная собака не обнаружила, но проявила интерес к сумке.

В ходе осмотра рюкзака была обнаружена испуганная кошка, которая проехала не одну сотню километров. Состав следовал по маршруту из Кузбасса в сторону Дальнего Востока.

Сотрудники отвезли кошку в специализированное учреждение, где ветеринарные врачи ее обследовали и оказали всю необходимую помощь.

По итогу спасенную кошку забрал один из сотрудников железнодорожного вокзала Улан-Удэ.

В декабре прошлого года в РЖД сообщили об изменениях в правилах перевозки животных в поездах, которые ввели 1 января. Теперь нужно только оплатить квитанцию на животное вместо выкупа купе в вагонах повышенной комфортности.

