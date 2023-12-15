Большинство кошек осваивают игры для манипуляции хозяевами – исследование

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Большинство кошек используют игру "принеси мячик", чтобы манипулировать своим хозяином. Об этом сообщили исследователи в научном журнале Scientific Reports.

По их данным, свыше 92% кошек спонтанно учатся играть с хозяевами в "принеси мячик" и в большинстве случаев инициатором становится животное, а не владелец.

Британские психологи во главе с доцентом Университета Сассекса Дэвидом Ливенсом наблюдали за тем, как взаимодействовали друг с другом 924 пары домашних кошек и их хозяев. В итоге они выяснили, что подобная форма поведения характерна для 92% кошек, а 94% из них приобрели ее без инициативы со стороны хозяина.

Кроме того, 61% из них начали играть в такие игры еще в первый год жизни, причем только 23% кошек жили вместе собаками и другими животными, где такая форма развлечения была популярна.

Ученые также обнаружили, что в 68% случаев инициаторами игры выступали сами кошки, от поведения которых зависела продолжительность и частота игры. Это значит, что кошки контролируют весь игровой процесс, подчеркнули исследователи.

Они допустили, что такая особенность поведения кошек помогает им не только тренировать охотничьи инстинкты, но и манипулировать поведением хозяина для продолжения игры. Последующие опыты помогут проверить эту гипотезу, заключили исследователи.

Ранее сообщалось, что кошки обогнали собак в рейтинге самых популярных домашних животных у россиян. Их завели 43% респондентов.

По данным опроса, 42% приобрели в качестве питомца собаку, 8% выбрали рыб, 6% – попугаев, 4% – черепах и 3% – грызунов.