Китайские зоологи описали новый вид ящериц с языком пшеничного цвета

В Китае зоологи нашли и описали новый вид ящериц рода Diploderma с необычным языком светло-желтого цвета. Он получил название Diploderma bifluviale, сообщил журнал ZooKeys.

Указанный вид ящериц был обнаружен в горном районе Хэндуань, в верховьях реки Даду на юго-западе Китая. Исследования начали проводить в 2018 году. Экспедиционная группа собрала несколько особей с морфологическими признаками, которые не характерны для других представителей рода. Во время анализа ученые подтвердили, что найденная ящерица относится к отдельному виду.

Длина тела рептилии составляет до 6–7 сантиметров. Она обитает на высоте от 2 100 до 2 500 метров над уровнем моря и предпочитает полузасушливые кустарниковые склоны. Ящерица Diploderma bifluviale отличается языком пшеничного оттенка.

Название bifluviale связано с географией пресмыкающегося. Первые особи были найдены в районе слияния рек Чуосицзя и Цзяомузу. Ученые пояснили, что рептилия стала уже 47-м видом Diploderma.

Ранее ученые из Института аквариумных исследований залива Монтерей (MBARI) обнаружили в Тихом океане три новых вида глубоководных улиткоротых рыб. Они описали виды бугристой, стройной и темной улиткоротых рыб (Careproctus colliculi, Careproctus yanceyi, Paraliparis em). Всех удалось собрать при помощи аппаратов Doc Ricketts и глубоководного батискафа Alvin.

