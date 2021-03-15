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Москва 24

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Общество

12:41

В России могут начать безвозвратно отлавливать всех бездомных животных

животные общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Госдуме внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предполагающий исключить возможность пребывания бездомных животных на улицах. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.

По мнению авторов законопроекта, принятый в большинстве субъектов РФ метод ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск – хоть и лишает животных репродуктивной функции, но не гарантирует безопасности для населения из-за того, что бездомные животные становятся агрессивными и могут сбиваться в стаи.

"Через ОСВВ прошло много стран, и данный метод был признан неэффективным, дополнен другими методами. ОСВВ не дает полного контроля над животными, вновь выпущенными в городскую среду", – считают депутаты.

Они также отметили, что ОСВВ легализует бездомность, с которой в будущем можно будет уже не справиться.

По словам авторов, необходимо после стерилизации не выпускать животных на улицу, а с населением провести работы по воспитанию ответственного обращения с питомцами.

Ранее в Госдуме предложили запретить продажу животных в магазинах. Мнения зоозащитников разделились. Одни поддерживают инициативу, другие опасаются, что заводчики станут монополистами.

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