Московский зоопарк запустит реалити-шоу с участием красных панд и гепардов

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В конце весны 2018 года Московский зоопарк планирует запустить реалити-шоу с участием красных панд, ягуарунди и гепардами. За жизнью обитателей зоосада можно будет наблюдать в режиме онлайн из любой точки мира.

"Ягуарунди – одни из самых скрытных наших питомцев. Посетителям не всегда удается их увидеть. Однако теперь любители диких кошек смогут рассмотреть ягуарунди с близкого расстояния, понаблюдать за жизнью этих неуловимых зверьков", – рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова, передает портал мэра и правительства Москвы.

Пользователи интернета по всему миру смогут увидеть сеансы кормления или игру зверьков прямо на сайте зоопарка. Для этого им необходимо выбрать тему "Веб-камеры" в разделе "О зоопарке" или перейти по специальной ссылке.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке поселились шесть папуанских (или субантарктических) пингвинов. Животных привезли в зоосад из Германии в рамках европейской программы по сохранению этого вида в неволе.

В зоопарк переехали три самца и три самки от двух до 13 лет. Живут они в вольере на старой территории у входа в "Дом птиц". Сейчас пингвины обживают свой вольер, изучают бассейн и с интересом встречают гостей.