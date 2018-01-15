Московский зоопарк запустит реалити-шоу с участием красных панд и гепардов

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В конце весны 2018 года Московский зоопарк планирует запустить реалити-шоу с участием красных панд, ягуарунди и гепардами. За жизнью обитателей зоосада можно будет наблюдать в режиме онлайн из любой точки мира.
"Ягуарунди – одни из самых скрытных наших питомцев. Посетителям не всегда удается их увидеть. Однако теперь любители диких кошек смогут рассмотреть ягуарунди с близкого расстояния, понаблюдать за жизнью этих неуловимых зверьков", – рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова, передает портал мэра и правительства Москвы.
Пользователи интернета по всему миру смогут увидеть сеансы кормления или игру зверьков прямо на сайте зоопарка. Для этого им необходимо выбрать тему "Веб-камеры" в разделе "О зоопарке" или перейти по специальной ссылке.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке поселились шесть папуанских (или субантарктических) пингвинов. Животных привезли в зоосад из Германии в рамках европейской программы по сохранению этого вида в неволе.
В зоопарк переехали три самца и три самки от двух до 13 лет. Живут они в вольере на старой территории у входа в "Дом птиц". Сейчас пингвины обживают свой вольер, изучают бассейн и с интересом встречают гостей.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: