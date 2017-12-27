Три пары папуанских пингвинов появились в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском зоопарке поселились шесть папуанских (или субантарктических) пингвинов. Животных привезли в зоосад из Германии в рамках европейской программы по сохранению этого вида в неволе, сообщает портал портал мэра и правительства Москвы.

В зоопарк переехали три самца и три самки от двух до 13 лет. Живут они в вольере на старой территории у входа в "Дом птиц". Сейчас пингвины обживают свой вольер, изучают бассейн и с интересом встречают гостей.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что птицы именно этого вида снимались в комедии 2011 года "Пингвины мистера Поппера" с Джимом Керри в главной роли.

"Там их тоже было шестеро. У нас также живут пингвины Гумбольдта и очковые пингвины. И те и другие меньше ростом, чем папуанские, и в отличие от выходцев из Антарктики зимнему холоду предпочитают тропическую жару. Поэтому круглый год они находятся в закрытых помещениях, где создается комфортный для них микроклимат", – пояснила она.

Папуанский пингвин – третий по величине из всех видов пингвинов. Рост взрослой особи достигает 90 сантиметров. Это один из самых быстрых пингвинов: под водой эта птица может развивать скорость 36 километров в час.

Внешне от других пингвинов они отличаются отметинами на голове – двумя белыми клинами вокруг глаз, соединяющихся на самой макушке. Их черный клюв имеет яркий темно-оранжевый участок с красным пятном на каждой стороне, что также является отличительной приметой этого вида, равно как и 15-сантиметровый хвост.