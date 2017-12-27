Три пары папуанских пингвинов появились в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Московском зоопарке поселились шесть папуанских (или субантарктических) пингвинов. Животных привезли в зоосад из Германии в рамках европейской программы по сохранению этого вида в неволе, сообщает портал портал мэра и правительства Москвы.
В зоопарк переехали три самца и три самки от двух до 13 лет. Живут они в вольере на старой территории у входа в "Дом птиц". Сейчас пингвины обживают свой вольер, изучают бассейн и с интересом встречают гостей.
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что птицы именно этого вида снимались в комедии 2011 года "Пингвины мистера Поппера" с Джимом Керри в главной роли.
"Там их тоже было шестеро. У нас также живут пингвины Гумбольдта и очковые пингвины. И те и другие меньше ростом, чем папуанские, и в отличие от выходцев из Антарктики зимнему холоду предпочитают тропическую жару. Поэтому круглый год они находятся в закрытых помещениях, где создается комфортный для них микроклимат", – пояснила она.
Папуанский пингвин – третий по величине из всех видов пингвинов. Рост взрослой особи достигает 90 сантиметров. Это один из самых быстрых пингвинов: под водой эта птица может развивать скорость 36 километров в час.
Внешне от других пингвинов они отличаются отметинами на голове – двумя белыми клинами вокруг глаз, соединяющихся на самой макушке. Их черный клюв имеет яркий темно-оранжевый участок с красным пятном на каждой стороне, что также является отличительной приметой этого вида, равно как и 15-сантиметровый хвост.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: