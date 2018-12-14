Москвичей призвали не будить спящих ежей

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Специалисты Мосприроды призвали москвичей не будить спящих ежей в парках и не уносить их домой, поскольку животные могут кусаться, шипеть и быть агрессивными.

"Если вы или ваша собака все-таки разбудили ежика, то его надо отнести в центр реабилитации диких животных или позвонить по единому справочному телефону Москвы", – рассказали в Мосприроде Агентству "Москва".

Также эксперты рекомендовали москвичам держать собак на поводке, чтобы те не потревожили ежиков, которые во время спячки вырывают себе неглубокие норки. Если разбудить и испугать ежика, он, скорее всего, не сможет сразу уснуть и рискует погибнуть, потому что не найдет себе еды зимой.

Ранее в Мосприроде допустили увеличение числа дежурных орнитологов в парках из-за появления пьяных птиц. Причиной хмельного состояния пернатых стали забродившие ягоды, которыми они питаются, в частности, рябина.