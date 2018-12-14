Москвичей призвали не будить спящих ежей

Фото: ТАСС/DPA/Patrick Pleul
Специалисты Мосприроды призвали москвичей не будить спящих ежей в парках и не уносить их домой, поскольку животные могут кусаться, шипеть и быть агрессивными.
"Если вы или ваша собака все-таки разбудили ежика, то его надо отнести в центр реабилитации диких животных или позвонить по единому справочному телефону Москвы", – рассказали в Мосприроде Агентству "Москва".
Также эксперты рекомендовали москвичам держать собак на поводке, чтобы те не потревожили ежиков, которые во время спячки вырывают себе неглубокие норки. Если разбудить и испугать ежика, он, скорее всего, не сможет сразу уснуть и рискует погибнуть, потому что не найдет себе еды зимой.
Ранее в Мосприроде допустили увеличение числа дежурных орнитологов в парках из-за появления пьяных птиц. Причиной хмельного состояния пернатых стали забродившие ягоды, которыми они питаются, в частности, рябина.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: