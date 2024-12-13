Кинолог Дементьев: собак могут привлекать к участию в боевых действиях

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Крупных и служебных собак могут привлекать к участию в боевых действиях в случае необходимости. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил руководитель Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев.

Эксперт назвал единую информационную базу домашних животных большим преимуществом для целого ряда эффектов.

"На первом месте, учитывая состояние в стране, стоит экономический эффект. Второй эффект очень важный, это все-таки ожидание какой-то войны. И часть служебных или крупных собак – это очень большой ресурс", – пояснил кинолог.

По словам Дементьева, собаки могут перевозить раненых, охранять лагеря военнопленных, заниматься поиском мин и выполнять другие действия. Одно животное при охране лагерей заменяет собой минимум отделение солдат, подчеркнул эксперт.

Ранее российский артиллерист рассказал, как собака по кличке Альба помогла военнослужащим найти боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). С его слов, однажды Альба ночью вышла в поле и начала рычать в одну точку. Отправившись туда, военные нашли украинскую технику, которую давно пытались вычислить.