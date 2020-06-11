Более 1,4 тыс раз столичные ветеринары выезжали на дом во время самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Специалисты столичной госветслужбы совершили 1 448 выездов на дом во время режима самоизоляции, который был введен в Москве из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В материале отмечается, что чаще всего специалистов вызывали домой, чтобы назначить лечение домашнему животному, сделать прививку, поставить электронный чип, стерилизовать или кастрировать.
Кроме того, ветеринары берут на дому пробы для анализов, проводят УЗИ, ЭКГ и другие процедуры. А сделать прививку против бешенства можно бесплатно.
Также в столице работает неотложная ветеринарная помощь, за три месяца специалисты совершили 1,2 тысячи выездов.
Ранее ветеринарный доктор в ходе беседы с Москвой 24 объяснил, как владельцам домашних животных обезопасить их от клещей. По мнению эксперта, следует пользоваться сразу несколькими средствами, защищающими от опасных насекомых.
По его словам, необходим комплексный подход. Ветеринар отметил, что вакцина вырабатывает иммунитет, таблетки помогают вырабатывать вещество, которое связывается с плазмой крови и долго не выводится из организма, а комбинезон защищает механически.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: