Более 1,4 тыс раз столичные ветеринары выезжали на дом во время самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты столичной госветслужбы совершили 1 448 выездов на дом во время режима самоизоляции, который был введен в Москве из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В материале отмечается, что чаще всего специалистов вызывали домой, чтобы назначить лечение домашнему животному, сделать прививку, поставить электронный чип, стерилизовать или кастрировать.

Кроме того, ветеринары берут на дому пробы для анализов, проводят УЗИ, ЭКГ и другие процедуры. А сделать прививку против бешенства можно бесплатно.

Также в столице работает неотложная ветеринарная помощь, за три месяца специалисты совершили 1,2 тысячи выездов.

Ранее ветеринарный доктор в ходе беседы с Москвой 24 объяснил, как владельцам домашних животных обезопасить их от клещей. По мнению эксперта, следует пользоваться сразу несколькими средствами, защищающими от опасных насекомых.

По его словам, необходим комплексный подход. Ветеринар отметил, что вакцина вырабатывает иммунитет, таблетки помогают вырабатывать вещество, которое связывается с плазмой крови и долго не выводится из организма, а комбинезон защищает механически.

