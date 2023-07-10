Сотрудники Росгвардии поймали и накормили лемура на юге Москвы

Фото: rosguard.gov.ru

Сотрудники Росгвардии обезвредили на юге Москвы лемура, который кидался на пешеходов и машины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Животное разгуливало по Даниловской набережной в ночь на понедельник, 10 июля. Лемур был напуган, из-за чего вел себя агрессивно.

"Экзотический хулиган был пойман, накормлен и передан представителю департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы", – говорится в сообщении.

Информации о том, как лемур оказался на улице, не предоставлялось.

До этого в Уссурийском округе Приморского края на женщину напал тигр. По информации центра "Амурский тигр", подобное могло произойти из-за того, что группа людей, проигнорировав недовольство животного и его громкий рев, продолжили идти по следу животного. В результате пострадавшую госпитализировали.



Экипаж Росгвардии поймал лемура на Даниловской набережной