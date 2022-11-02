В Подмосковье обнаружили следы медведицы с детенышем

Фото: комитет лесного хозяйства Московской области

Лесничие обнаружили следы медведицы с детенышем в Подмосковье недалеко от деревни Борисовка. Об этом сообщается на официальном сайте комитета лесного хозяйства Московской области.

"Предположительно, местом обитания медведей стал лесной массив, расположенный на границе Московской и Тверской областей", – рассказали эксперты.

В комитете предупредили жителей, что во время посещения леса следует держаться открытых мест и редколесий. По словам специалистов, на подобных территориях легче обнаружить зверя. Также в комитете призвали избегать густых зарослей.

При этом эксперты напомнили, что медведи в очень редких случаях совершают нападение на людей. Проявить агрессию зверь может либо из-за раны, либо если охраняет свою добычу или потомство.

Уточняется, что бурый медведь занесен в Красную книгу Московской области. Животное относится к первой категории, то есть виду, который находится под угрозой исчезновения.

Ранее в Москве жители обнаружили пьяных птиц. Орнитологи порекомендовали организовать им вытрезвитель в домашних условиях. По словам специалистов, многие пернатые после забродивших ягод ведут себя не совсем адекватно.

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