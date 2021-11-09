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09:34

Тушканчиков из Московского зоопарка отправили в спячку в холодильник

животные город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тушканчики в Московском зоопарке набрали достаточный вес для зимней спячки и уснули, сообщает Life.ru со ссылкой на зоосад.

Несколько месяцев животные проведут в деревянных ящиках, помещенных в холодильник. Дли них это норма, поскольку именно в холоде для тушканчиков удается поддерживать комфортные условия сна.

Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, в природе у этих зверьков сложный процесс подготовки к зимовке: они вырывают себе глубокую нору, в которой зимовальная камера находится ниже точки промерзания почвы. В течение зимы температура внутри практически не изменяется. Такие условия удается сымитировать в холодильнике, подчеркнула она.

Еженедельно зоологи смотрят, все ли у тушканчиков хорошо. Тушканчиков взвешивают и проверяют, достаточная ли у них масса, чтобы проспать до весны. Если грызун сильно худеет, его будят и откармливают. Перед спячкой большие зверьки могут весить около 400 граммов. За зиму они могут потерять порядка четверти веса.

В спячке температура тела зверька падает с 38 до 4 градусов, а частота сердцебиения снижается с 300 ударов в минуту до 5–6. Если долго смотреть на тушканчика, все равно можно увидеть, как он шевелится и дышит.

Зимовальные боксы для тушканчиков покрываются поролоном, который служит для звуко- и виброизоляции. Мягкая подстилка для зверьков не предусмотрена, поскольку в природе они ничего не закладывают в зимовальные камеры.

Процесс подготовки к спячке у тушканчиков тяжелый с точки зрения рациона. Во второй половине лета и в начале осени большую часть их ежедневного меню составляют высокопитательные корма.

Московский зоопарк перешел на новый режим работы к наступлению зимнего периода. Посетить его можно с 09:00 до 20:00. Многие животные уже набрали вес к холодам и готовы уснуть.

Специалисты зоопарка начали постепенно переводить теплолюбивых животных во внутренние вольеры. В помещения уже переселились обезьяны, сурикаты и капибары.

Кроме того, в теплые помещения переселятся зебры, страусы и пеликаны. Для подготовки к зимнему сну специалисты зоопарка обустроят животным домики, будут кормить калорийными кормами и следить за их весом.

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