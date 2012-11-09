Московский зоопарк будет работать на час меньше с 13 ноября

Московский зоопарк переходит на зимний режим работы с 13 ноября и будет открыт для посетителей до 17.00, информирует пресс-служба зоосада.

Кассы главного входа и детского зоопарка прекращают свою работу в 16.00, а касса Экзотариума работает с 11.00 до 15.30. После закрытия касс в 16.00 зоопарк работает только на выход.

"С наступлением осенних холодов открыты теплые павильоны зоопарка: Дом птиц, Слоновник, Ночной мир - на Старой территории; Копытные Африки, Экзотариум, Террариум, Приматы - на Новой территории", - говорится в сообщении.

Павильон "Фауна Индонезии", "Теплолюбивые кошки" и второй этаж павильона "Дом птиц" закрыты в связи с проведением технических работ.