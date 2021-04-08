Более 20 обезьян сбежали из зоопарка в Германии

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Фото: Depositphotos/olga_gl
Из зоопарка в немецком Леффингене сбежали более 20 берберских обезьян. Как сообщили в местной полиции, спустя почти 4 часа сотрудники зоопарка смогли вернуть их в вольер.
Правоохранители полагают, что для побега животные воспользовались строительными работами в зоопарке. После этого стаей они направились в сторону населенного пункта Диттисхаузен.
"Около 17:00 (18:00 московского времени) обезьян удалось поймать и вернуть в вольер. По всей видимости, животные наслаждались хорошей погодой вблизи зоопарка у лесной опушки и провели там вторую половину дня", – сообщили в полиции.
Уточняется, что сбежавшие животные не причинили никакого урона и не нападали на людей.
Ранее стало известно, что в Таиланде специалисты спасают обезьяну Годзиллу. Такую кличку она получила из-за своих размеров – вместо положенных 10 килограммов животное весит около 20.
Уточняется, что обезьяна обитала на рынке, где посетители кормили ее вредной едой. В результате она разжирела настолько, что это стало опасно для здоровья.
В Таиланде специалисты посадили на диету откормленную обезьяну
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