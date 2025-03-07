Морской лев Рокки из "Москвариума" подарил своей даме свежую рыбу к 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Морской лев по кличке Рокки из "Москвариума" подарил своей даме к 8 Марта свежую рыбу. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу площадки.

"Он долго размышлял над идеальным подарком, стремясь подарить нечто особенное. На этот раз его выбор пал на свежую рыбу, ведь многие говорят, что путь к сердцу лежит через праздничные вкусняшки", – добавили в пресс-службе "Москвариума".

Уточняется, что подарок от Рокки понравился самке морского льва.

Ранее жители столицы выбрали имя дельфиненку из "Москвариума". Его назвали Лаки, что в переводе с английского означает "счастливчик". В голосовании приняли участие свыше 290 тысяч человек, из них итоговое имя выбрали 34%. Сам детеныш родился в центре океанографии и морской биологии в июле 2024 года.

