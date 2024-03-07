Умерла знаменитая свинья-художница Пигкассо

Фото: скриншот видео youtube.com/On Demand News

Знаменитая свинья-художница по кличке Пигкассо умерла в ЮАР в возрасте восьми лет от артрита. За свою жизнь она создала около 500 картин. Об этом пишет Caters News со ссылкой на ее хозяйку Джоан Лефсон.

"Очень грустно, что такая вдохновляющая фигура, способствовавшая заботе о животных, покинула нас", – сказала она.

В мае 2016 года Лефсон забрала Пигкассо с бойни, животному тогда было четыре недели. Женщина привезла ее на свою ферму, где начала учить рисовать на холсте красками. Она сделала для свиньи специальную кисточку, которую та держала в зубах.

В конце 2016 года Пигкассо приобрела международную известность. Спустя два года она стала первой свиньей, которая удостоилась персональной художественной выставки. Первая из них состоялась в южноафриканском Кейптауне.

Затем работы животного выставлялись в Германии, Нидерландах, Великобритании, Франции и Китае. В 2021 году ее картину под названием "Дикий и свободный" продали коллекционеру из Германии за 25 тысяч долларов, что стало мировым рекордом для произведений искусства, созданных животными.

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