Ветеринар рассказал о смертельном риске новогодних украшений для животных

Фото: depositphotos/averyanova

Елочные украшения не стоит использовать дома, если есть животные. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на ветеринарного врача Михаила Шелякова.

Как он отметил, если питомец проглотит мишуру, то это может привести к развитию кишечной непроходимости и смерти.

"Заподозрить непроходимость можно по клиническим признакам. Например, если питомец резко перестал кушать, его тошнит и он теряет вес. В такой случае, конечно, стоит немедленно обратиться к ветеринарному врачу", – рассказал эксперт.

О вреде новогодних украшений для питомцев рассказал и врач-хирург Константин Еремеев. По его словам, когда домашнее животное видит блестящую игрушку, то у него активизируется охотничий инстинкт, который может привести к тому, что питомец случайно проглотит мишуру, например, и порежет внутренние стенки желудка. Кроме того, украшения могут спутаться в организме животного и спровоцировать непроходимость в пищеводе, желудке или кишечнике.

Ранее ветеринарные врачи московских клиник разработали памятки, объясняющие хозяевам домашних животных, как легче следить за их здоровьем. В брошюре составлен календарь вакцинаций и обработок против глистов и эктопаразитов, график проведения УЗИ, сдачи анализов и посещения специалистов.

Москвичам рассказали, как обезопасить питомцев в новогодние выходные