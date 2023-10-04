Сообщество "STOлица" запустило благотворительную акцию помощи животным в приютах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Молодежное сообщество "STOлица" заявило о старте благотворительной акции, в рамках которой активные жители будут посещать столичные приюты для животных. Об этом рассказала представитель организации Алия Шагабутдинова.

"Сегодня, во Всемирный день защиты животных, мы, молодежное сообщество "STOлица", запускаем благотворительную акцию "Забота STOлицы". На протяжении месяца будем посещать московские приюты для кошек и собак", – поделилась она.

Шагабутдинова отметила, что благодаря акции участники смогут больше узнать о жизни домашних животных в приютах, а также о способах помочь им.

В пресс-службе сообщества добавили, что в рамках акции активисты посетят более 10 приютов, она продлится до конца октября. К ней присоединятся свыше 200 молодых людей. Они подарят приютам корма, игрушки, а также погуляют с собаками. Волонтеры уже посетили приют "Щербинка" на юго-западе Москвы.

Ранее стало известно, что с начала года волонтеры и сотрудники центра развития добровольчества "Помощь" осуществили более 500 выездов. К ним поступали заявки о помощи маломобильным жителям Москвы либо животным, попавшим в трудные ситуации.

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