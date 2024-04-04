Животные на природных территориях Москвы начали менять окрас

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На природных территориях Москвы животные начали менять окрас, сообщили в телеграм-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В ведомстве рассказали, что сезонные изменения окраски у животных позволяют понять, что в регионе наступила смена времени года. Так, линька у млекопитающих происходит лишь весной и осенью. Звери меняют окрас для маскировки от хищников, а также для приспособления к окружающей среде.

Ранее зяблики, скворцы, грачи, чибисы, зарянки, озерные чайки и черные дрозды прилетели обратно в столицу после зимовки. Всего в столицу должны вернуться около 200 видов птиц. В их числе окажутся певчие дрозды, сразу после мухоловка-пеструшка, а также серые и малые мухоловки.

