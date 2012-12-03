Птицы столичного зоопарка переехали в теплое помещение

Птицы столичного зоопарка с 1 декабря переехали в теплое помещение, посетители смогут увидеть их на первом этаже павильона "Фауна Индонезии", говорится на сайте зоосада.

"Вы сможете увидеть переехавших в теплое помещение птиц. Это 43 вида пернатых, большинство из которых обитает в прибрежной и болотистой местности. Последними на зимние квартиры перебрались пеликаны и бакланы", - говорится в сообщении.

Кроме того, все желающие смогут увидеть, как бабочки выходят из своих куколок. Выход легкокрылых красавиц, начавшийся 29 ноября, будет продолжаться около недели.