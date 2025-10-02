Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 16:56

В мире

Суд признал жительницу Финляндии виновной в ожирении лабрадора

Фото: 123RF/miloszg

В Финляндии суд признал местную жительницу виновной в халатности за чрезмерное перекармливание лабрадора, сообщает Yle.

"Собака была настолько толстой, что ей было трудно передвигаться", – отмечается в сообщении.

В 2021 году ветеринары диагностировали у пса ожирение, но хозяйка отказалась сотрудничать с врачами и следовать их рекомендациям. К 2025 году вес лабрадора вырос с 46 до 50 килограммов. Власти подали в суд, однако женщина вину не признала, ссылаясь на возраст собаки.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о жестоком обращении с животными возбуждено после того, как в Сети появились кадры с последствиями издевательств над собакой в Подмосковье.

В СМИ распространялась информация о том, что в микрорайоне Брехово в городском округе Химки была найдена бездомная собака с увечьями. В частности, неизвестные сняли с животного скальп.

Дело возбуждено по факту жестокого обращения с животными в зоогостинице Подмосковья

Читайте также


животныеза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика