В Подмосковье зафиксирован рост случаев выпадения домашних питомцев из окон

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С наступлением тепла в Подмосковье участились случаи падения домашних питомцев из окон. Об этом пишет "Радио 1", ссылаясь на пресс-службу Минсельхозпрода Московской области.

Ветеринары отмечают, что при падении с высоты питомцы могут получить перелом, ушиб внутренних органов и черепно-мозговую травму. Поэтому после произошедшего лучше показать животное ветеринару, чтобы исключить скрытые повреждения.

"Несколько лет подряд ветеринары фиксируют случаи, когда кошки выпадали из окон, особенно в домах, где установлены незакрепленные экраны или москитные сетки. Под давлением питомца эти конструкции могут не выдержать и привести к трагедии. Открытое окно и инстинктивное стремление прыгнуть за птицей повышают вероятность падения", – подчеркнули в Минсельхозпроде.

Специалисты рекомендуют приобрести специальные сетки "антикошка". Они изготавливаются из прочного материала и имеют усиленную конструкцию.

Также ветеринары предупреждают, что для четвероногих опасно вертикальное проветривание, потому что откидная створка окна создает опасный треугольник, в котором питомцы часто застревают и могут погибнуть от удушья.

Ранее биолог рассказала, как по носу определить здоровье кошки. По словам специалиста, если температура и влажность носа изменились, то за питомцем необходимо наблюдать.