Москвичи выберут имя для детеныша домашнего яка

Фото: http://vk.com/moscow_zoo
Пользователи портала "Активный гражданин" смогут выбрать имя для детеныша домашнего яка, родившегося в декабре в Московском зоопарке. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Москвичи смогут проголосовать за один из трех предложенных вариантов либо предложить свой вариант имени для детеныша, который родился в декабре в центре воспроизводства редких видов животных.
"Звездочкой малышку предлагается назвать из-за белого пятна на лбу. Эльза – отсылка к популярному мультфильму "Холодное сердце", ведь в день рождения яка вольер был покрыт снегом. Имя Фекла предложили сотрудники пресс-службы зоопарка", – говорится в сообщении.
В мэрии отметили, что як был одомашнен человеком в начале I века до нашей эры. В настоящее время животных используют для получения молока и шерсти, а также в качестве вьючных.
Ранее сообщалось, что москвичи, которые пользуются онлайн-сервисом "Библиотеки Москвы", могут получать за бронирование книг баллы в проекте "Активный гражданин" и обменивать их на поощрения. За первый месяц работы программы ее опробовали больше тысячи пользователей.
Московский зоопарк показал детеныша домашнего яка
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