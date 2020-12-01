Белого медведя Врангеля из Московского зоопарка поздравили с днем рождения

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Сотрудники Московского зоопарка поздравили с 30 днем рождения белого медведя Врангеля. Ему подарили фруктово-мясной торт, арбуз и еще ряд угощений, сообщили в пресс-службе зоосада.

"Точную дату рождения Врангеля мы не знаем, так как в раннем детстве он остался сиротой и был спасен моряками в окрестностях одноименного острова, а потом попал к нам. Его день рождения было решено отмечать в Международный день берлоги", – говорится в сообщении.

Своим подаркам медведь был очень рад. Сначала он попробовал надпись на торте "30 лет", которая была написана черничным вареньем, а потом перешел к мясу и арбузу.

Ранее жителям столицы рассказали, как обитатели Московского зоопарка встречают зиму. Директор учреждения Светлана Акулова рассказала, что в спячку впадают только пять процентов животных. Это бурые и гималайские медведи, тушканчики, сурки, еноты, бурундуки, хомяки и ежи.