"Уволенному" из московской библиотеки коту Маркизу сделают документы для возвращения

Фото: предоставлено в объединении культурных центров СЗАО

Коту Маркизу, которого ранее "уволили" из столичной библиотеки, сделают все необходимые документы для возвращения на работу. Об этом сообщил гендиректор Объединения культурных центров (ОКЦ) СЗАО Москвы Сергей Конахевич.

В беседе с РИА Новости он рассказал, что кота необходимо чипировать и поставить на учет. Такие рекомендации ОКЦ дали в "Булгаговском доме", где живет кот Бегемот. Ветеринарный паспорт и прививки у Маркиза уже есть.

Более того, ОКЦ рекомендовали поговорить с мужчиной, который написал жалобу на Маркиза.

После обращения одного из посетителей Маркиза приютила заведующая библиотекой Елена Акинова. Животное проживало в культурном учреждении около восьми лет.



Проживший 8 лет в московской библиотеке кот Маркиз переедет домой к заведующей учреждением