На станции "Бескудниково" меняется расписание электричек

На станции "Бескудниково" Савеловского направления на несколько дней в феврале меняется расписание электричек. Изменения в расписании обусловлены работами по модернизации платформ, сообщает в пятницу пресс-служба Московской железной дороги, дочерней компании РЖД.

С третьего по седьмое, а также с 10 по 14 февраля незначительно изменяется график движения поездов на участках Лобня - Москва-Бутырская и Лобня - Бескудниково. Там отменяются два дневных электропоезда - №6512 Бескудниково - Икша и №6614 Москва - Лобня.

В то же время на участке Бескудниково - Лобня продлевается маршрут поезда №6232, который по рабочим дням следовал от Москвы до Бескудникова.

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