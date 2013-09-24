Форма поиска по сайту

24 сентября 2013, 18:47

Общество

Спартакиада медработников пройдет в рамках фестиваля "Формула жизни"

Департамент здравоохранения города Москвы 28 сентября в рамках московского ежегодного фестиваля "Формула жизни" проводит Спартакиаду среди медицинских работников. Цель мероприятия - пропаганда физической культуры и спорта, сообщает пресс-служба департамента.

Состязаться в спортивных видах спорта будут свыше 700 медицинских работников. Они примут участие в соревнованиях по волейболу, баскетболу, настольному теннису, армрестлингу и шахматам.

Место проведения - универсальный спортивный зал "Дружба" в Лужниках.

